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15:17 (мск), источник: Nur.kz

Сотрудницу антикоррупционной службы обвиняют в хищении 1,1 млн тенге в Карагандинской области

В хищении более 1 миллиона 100 тысяч тенге обвиняется специалист административного управления Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Карагандинской области, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Сотрудница бухгалтерии каждый месяц на протяжении полугода начисляла себе премии от 60 до 120 тысяч тенге.

Руководитель департамента Жандос Сарсенов не знал, что его подчиненная пользуется его электронно-цифровой подписью, и ставит эти подписи на электронных файлах со счетами к оплате. Счетовод, имея доступ к базе «1С-бухгалтерия», в которой создаются счета к оплате, начисляла себе премии в программе «Клиент-казначейство».

О том, что молодая сотрудница ворует деньги, руководить департамента Сарсенов узнал по итогам проверки. Предприимчивая сотрудница антикоррупционной службы, согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, присвоила 1 миллион 145 тысяч 117 тенге.

Женщину обвиняют по статье 189 часть 3 УК «присвоение, то есть хищение чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием им своего служебного положения». Она находится под подпиской о невыезде.

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