Сотрудницу антикоррупционной службы обвиняют в хищении 1,1 млн тенге в Карагандинской области

Источник: Nur.kz

Сотрудница бухгалтерии каждый месяц на протяжении полугода начисляла себе премии от 60 до 120 тысяч тенге.

Руководитель департамента Жандос Сарсенов не знал, что его подчиненная пользуется его электронно-цифровой подписью, и ставит эти подписи на электронных файлах со счетами к оплате. Счетовод, имея доступ к базе «1С-бухгалтерия», в которой создаются счета к оплате, начисляла себе премии в программе «Клиент-казначейство».

О том, что молодая сотрудница ворует деньги, руководить департамента Сарсенов узнал по итогам проверки. Предприимчивая сотрудница антикоррупционной службы, согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, присвоила 1 миллион 145 тысяч 117 тенге.