Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину

В стене жилой многоэтажки в Северной столице появилась трещина, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Под угрозой разрушения оказался дом № 8/4 по Пулковской улице.

В воскресенье сотрудники управляющей компании попросили жильцов взять все документы и покинуть дом и, осмотрев его, не обнаружили повреждения несущих конструкций. Вечером того же дня люди вернулись в свои квартиры, где они находятся по настоящее время.