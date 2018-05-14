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15:41 (мск), источник: Sputnik.by

Суд в Минске отправил шведского инвестора на 8 лет за решетку

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Суд Заводского района Минска огласил приговор шведскому инвестору, который был признан виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщили в суде.

Оперативники КГБ 26 апреля 2016 года задержали подданного Королевства Швеция и гражданина Армении, которые, заявив о своих связях с высокопоставленными сотрудниками силовых структур, пообещали российскому бизнесмену решить вопрос с его уголовным делом.

По данным следствия, сумма за оказанные «услуги» должна была составить полтора миллиона долларов США. Бизнесмена задержали после получения первого платежа в сумме восемь тысяч долларов США. В ходе расследования дела были установлены новые факты, следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — мошенничество и дача взятки.

«Фигурант признан виновным в том, что путем обмана и злоупотребления доверием соучредителей фирм, которые были созданы с его участием, приобрел право на долю в уставном фонде», — сообщили в суде.

Также он признан виновным в том, что получил от российского бизнесмена обманным крупную сумму денег.

Приговор неокончательный и может быть обжалован в установленном порядке.

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