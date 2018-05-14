На Урале СК заинтересовался избиением врача родственниками пациентки

По предварительным данным, ее причинили родственники пациентки, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

— По информации местных СМИ, инцидент произошел во время приема у врача-хирурга в ходе конфликта с родственниками пациентки, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — По предварительным данным, у медработника диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.