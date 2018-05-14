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15:35 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале СК заинтересовался избиением врача родственниками пациентки

В Челябинской области организована доследственная проверка по факту получения травмы врачом одного из лечебных учреждений Чебаркуля.

По предварительным данным, ее причинили родственники пациентки, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

— По информации местных СМИ, инцидент произошел во время приема у врача-хирурга в ходе конфликта с родственниками пациентки, — сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. — По предварительным данным, у медработника диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, отметили в СК региона.

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