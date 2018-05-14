На Урале СК заинтересовался избиением врача родственниками пациентки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту получения травмы врачом одного из лечебных учреждений Чебаркуля.
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту получения травмы врачом одного из лечебных учреждений Чебаркуля.
По предварительным данным, ее причинили родственники пациентки, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.
— По информации местных СМИ, инцидент произошел во время приема у
В ходе проверки предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, отметили в СК региона.