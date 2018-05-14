На владельца «Речелстроя» завели новое уголовное дело

Следственные органы областного СК возбудили в отношении учредителя ООО «Речелстрой» Андрея Пязока еще одно уголовное дело — ранее он обвинялся в мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР.

Пязок и один из руководителей компании подозреваются в совершении преступления по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве). По данным следствия, они в течение 2016 года направили более 297 млн рублей дольщиков на цели, не связанные со строительством домов.