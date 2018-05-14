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15:36 (мск), источник: dostup1.ru

На владельца «Речелстроя» завели новое уголовное дело

Андрей Пязок с коллегой растратили 300 млн, полученных от дольщиков.

Следственные органы областного СК возбудили в отношении учредителя ООО «Речелстрой» Андрея Пязока еще одно уголовное дело — ранее он обвинялся в мошенничестве, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР.

Пязок и один из руководителей компании подозреваются в совершении преступления по части 2 статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве). По данным следствия, они в течение 2016 года направили более 297 млн рублей дольщиков на цели, не связанные со строительством домов.

Ранее Андрею Пязоку было предъявлено обвинение в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ) по факту хищения средств дольщиков при строительстве домов в микрорайоне Чурилово Lake City в 2015—2016 годах. Потерпевшими по делу признаны более 1,3 тыс. граждан. Напомним, учредитель «Речелстроя» Андрей Пязок сейчас находится под стражей.

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