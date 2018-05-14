Движение по трассе в Челябинской области закрыли из-за дыма от пожаров

Источник: РИА Новости

Пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС сообщала, что, по данным космического мониторинга, в Челябинской области действуют 63 пала сухой травы. Ветреная и сухая погода способствует распространению огня, однако эвакуация местных жителей пока не требуется. Из Екатеринбурга в Челябинскую область передислоцируется вертолёт Ми-8 МЧС России для участия в ликвидации степного пожара в Пластовском районе. По оперативным данным, сухая трава горит на площади около 600 гектаров.

«Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 15.00 (13.00 мск) 14 мая введено временное прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге Южноуральск-Магнитогорск с 1 по 81 километр в связи с неблагоприятными погодными условиями (образование пожара, задымленность)», — говорится в сообщении.

Также МЧС добавляет, что приблизительное время окончания ограничения движения — 15 мая 15.00 (13.00 мск). Время может быть изменено, если действия неблагоприятных погодных условий продолжатся, уточняется в сообщении.