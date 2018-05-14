Движение по трассе в Челябинской области закрыли из-за дыма от пожаров
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая — РИА Новости. Движение автотранспорта по части трассы
ЧЕЛЯБИНСК, 14 мая — РИА Новости. Движение автотранспорта по части трассы
«Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 15.00 (13.00 мск) 14 мая введено временное прекращение движения транспортных средств по автомобильной дороге
Также МЧС добавляет, что приблизительное время окончания ограничения движения — 15 мая 15.00 (13.00 мск). Время может быть изменено, если действия неблагоприятных погодных условий продолжатся, уточняется в сообщении.
ГУМЧС России по Челябинской области рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении.