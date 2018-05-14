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15:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом задержали три автобуса с нелегалами из Узбекистана

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 25 граждан Узбекистана, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, на постах ДПС в Калачевском районе практически одновременно полицейские остановили три автобуса, в которых ехали граждане Узбекистана.

В ходе проверки документов выяснилось, что все пассажиры автобусов нарушили правила миграционного учета и не имели никаких документов, благодаря которым они могли находиться на территории России.

На мигрантов были составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранцем режима пребывания на территории России. Им грозит выдворение за пределы России и пятилетний запрет на въезд в страну.

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