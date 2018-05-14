Под Волгоградом задержали три автобуса с нелегалами из Узбекистана
Инспекторы
Инспекторы
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В ходе проверки документов выяснилось, что все пассажиры автобусов нарушили правила миграционного учета и не имели никаких документов, благодаря которым они могли находиться на территории России.
На мигрантов были составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ — нарушение иностранцем режима пребывания на территории России. Им грозит выдворение за пределы России и пятилетний запрет на въезд в страну.