Под Волгоградом задержали три автобуса с нелегалами из Узбекистана

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, на постах ДПС в Калачевском районе практически одновременно полицейские остановили три автобуса, в которых ехали граждане Узбекистана.

В ходе проверки документов выяснилось, что все пассажиры автобусов нарушили правила миграционного учета и не имели никаких документов, благодаря которым они могли находиться на территории России.