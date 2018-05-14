Известный автогонщик Юрий Семенчук погиб в ДТП

Источник: Sputnik.by

Как сообщают пользователи соцсетей, в аварии погибли многократный призер чемпионатов Беларуси и зарубежных этапов по ралли Юрий Семенчук и картингист Артемий Каменок. В ГАИ эти данные не озвучивают.

Авария произошла в воскресенье в районе 21:30 на 147-м километре автотрассы М5 «Минск — Гомель» — во время движения по ней автомобиля Mercedes на дорогу выскочил лось. В момент ДТП в салоне машины находились три человека: Семенчук, его 20-летний сын и Каменок.

Сын гонщика выжил и был доставлен в травматологию Бобруйской центральной больницы. Известно, что он учится в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины.