Торговец людьми Фахриддин Тилляев вышел на свободу по амнистии

Источник: Sputnik

На дело повлиял акт амнистии от 12 декабря 2013 году, на основании которого наказание сократили на четверть — до 6 лет и 6 месяцев. В мае этот срок истек.

Напомним, что Фахриддина Тилляева осудили по статье 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан «Торговля людьми».

Торговля людьми относится к главе VI раздела I УК Узбекистана «Преступления против свободы, чести и достоинства». Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет.