Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лоза о выступлении Самойловой: пора перестать облизывать англичан
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Милана Кержакова показала подросшего сына
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
NI: РФ не нужно производство Су-57, у них есть кое-что другое
Пригожину стыдно за выступление Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
Захарова: диломату РФ угрожали физической расправой в здании ООН
Миллиардер осужден на 4 года за подкуп чиновников
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Источник сообщил о скором уходе Бастрыкина с поста главы СК
У актера Бориса Клюева нашли рак
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
16:01 (мск), источник: Sputnik

Торговец людьми Фахриддин Тилляев вышел на свободу по амнистии

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Фахриддин Тилляев, которого в марте 2014 году Шайхантахурский районный суд Ташкента осудил на 10 лет и 8 месяцев, вышел на свободу по амнистии, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Источник: Sputnik

На дело повлиял акт амнистии от 12 декабря 2013 году, на основании которого наказание сократили на четверть — до 6 лет и 6 месяцев. В мае этот срок истек.

Напомним, что Фахриддина Тилляева осудили по статье 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан «Торговля людьми».

Торговля людьми относится к главе VI раздела I УК Узбекистана «Преступления против свободы, чести и достоинства». Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет.

В случае применения насилия, похищения или с использованием служебного положения — до 8 лет. Если похищают ребенка до 18 лет или ситуация приводит к смерти кого-нибудь из потерпевших, за торговлю людьми в Узбекистане можно получить до 12 лет тюрьмы.

Все новости региона
 Ребенок погиб на аттракционе 'Небоскреб' в Ташкенте
Узбекистанцы выступили против комиссии в банках за 'плохие' доллары
Кудрин назвал принципы работы на посту главы Счетной палаты
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
«Пропавший» восемь лет назад астероид приблизится к Земле
Названы самые популярные российские курорты
Минтранс назвал оценочную стоимость моста на Сахалин
Автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено 16 мая
Почему на Западе обеспокоены перехватами самолетов у границ РФ
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Такого еще не было. Революция в банковской сфере Использование блокчейна призвано сделать передачу кредита быстрее и дешевле.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь