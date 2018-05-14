Торговец людьми Фахриддин Тилляев вышел на свободу по амнистии
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Фахриддин Тилляев, которого в марте 2014 году Шайхантахурский районный суд Ташкента осудил на 10 лет и 8 месяцев, вышел на свободу по амнистии, сообщает
ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Фахриддин Тилляев, которого в марте 2014 году Шайхантахурский районный суд Ташкента осудил на 10 лет и 8 месяцев, вышел на свободу по амнистии, сообщает
На дело повлиял акт амнистии от 12 декабря 2013 году, на основании которого наказание сократили на четверть — до 6 лет и 6 месяцев. В мае этот срок истек.
Напомним, что Фахриддина Тилляева осудили по статье 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан «Торговля людьми».
Торговля людьми относится к главе VI раздела I УК Узбекистана «Преступления против свободы, чести и достоинства». Это преступление наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет.
В случае применения насилия, похищения или с использованием служебного положения — до 8 лет. Если похищают ребенка до 18 лет или ситуация приводит к смерти