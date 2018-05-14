Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным

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Собранные передачей эксперты в ходе расследования пришли к выводу, что он специально выбрал курс, чтобы пропасть из поля зрения авиадиспетчеров, и направил Boeing-777 в воды Индийского океана примерно через час после вылета из Куала-Лумпура в Пекин.

Авиаэксперт Мартин Долан полностью исключил версию теракта на борту MH370. «Если бы это было терактом, то террористическая группировка обязательно взяла бы на себя ответственность за случившееся. Такого заявления не последовало», — подчеркнул эксперт.

Бывший руководитель расследований Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс заявил, что командир экипажа, вероятно, надел на себя кислородную маску, а потом разгерметизировал кабину самолета, чтобы остальные 238 людей на борту потеряли сознание. «Существует крепнущий консенсус по поводу последних моментов этого рейса», — отметил он.

Люди на борту умерли от недостатка кислорода еще до крушения — таким образом, речь идет о преднамеренном убийстве, заявил адвокат членов семей пассажиров Джон Доусон.

Симон Харви, который долгое время был пилотом на том же рейсе, подтвердил точку зрения Долана. По его словам, лайнер до исчезновения специально пролетел по границе зон ответственности авиадиспетчеров Таиланда и Малайзии в зоне неуверенного обнаружения радаров той и другой страны. «Таким образом оба авиадиспетчера не беспокоятся о загадочном самолете: если он исчез, значит, ушел в чужую зону ответственности… Если бы мне поручили сделать так, чтобы самолет исчез, я бы делал совершенно то же самое», — сказал он. По мнению эксперта, такой курс был возможен только намеренно.

Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота — 53-летний Захария Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.