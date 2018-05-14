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15:46 (мск), источник: Ведомости

Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным

Загадочное исчезновение рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в марте 2014 года, вероятнее всего, было намеренным крушением, задуманным и осуществленным командиром экипажа Захарией Ахмад Шахом, пишет британская The Independent со ссылкой на австралийскую телепрограмму «60 минут».

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Собранные передачей эксперты в ходе расследования пришли к выводу, что он специально выбрал курс, чтобы пропасть из поля зрения авиадиспетчеров, и направил Boeing-777 в воды Индийского океана примерно через час после вылета из Куала-Лумпура в Пекин.

Авиаэксперт Мартин Долан полностью исключил версию теракта на борту MH370. «Если бы это было терактом, то террористическая группировка обязательно взяла бы на себя ответственность за случившееся. Такого заявления не последовало», — подчеркнул эксперт.

Бывший руководитель расследований Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс заявил, что командир экипажа, вероятно, надел на себя кислородную маску, а потом разгерметизировал кабину самолета, чтобы остальные 238 людей на борту потеряли сознание. «Существует крепнущий консенсус по поводу последних моментов этого рейса», — отметил он.

Люди на борту умерли от недостатка кислорода еще до крушения — таким образом, речь идет о преднамеренном убийстве, заявил адвокат членов семей пассажиров Джон Доусон.
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Симон Харви, который долгое время был пилотом на том же рейсе, подтвердил точку зрения Долана. По его словам, лайнер до исчезновения специально пролетел по границе зон ответственности авиадиспетчеров Таиланда и Малайзии в зоне неуверенного обнаружения радаров той и другой страны. «Таким образом оба авиадиспетчера не беспокоятся о загадочном самолете: если он исчез, значит, ушел в чужую зону ответственности… Если бы мне поручили сделать так, чтобы самолет исчез, я бы делал совершенно то же самое», — сказал он. По мнению эксперта, такой курс был возможен только намеренно.

Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года и исчез спустя час после взлета. На борту находились 239 человек, в том числе два пилота — 53-летний Захария Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул.

Через много месяцев после крушения MH370 на острове Реюнион и восточном побережье Африки -в Танзании и Мозамбике — нашли ряд обломков, достоверно принадлежащих пропавшему самолету. В январе этого года власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines. Все люди на борту признаны погибшими.

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