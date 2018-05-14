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15:39 (мск), источник: Интерфакс

Степной пожар в Челябинской области перекинулся на Санарский бор — ГУ лесами

Челябинск. 14 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Степной пожар в Пластовском районе Челябинской области перешел на особо охраняемую территорию — Санарский бор, огнем охвачено около 700 гектаров лесной площади, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» начальник регионального ГУ лесами Виктор Блинов в понедельник.

«Все затянуто дымом, поэтому полностью масштаб пока оценить сложно. Сейчас главная задача — не допустить ухода огня на населенный пункт. Ближайший — это село Степное. Здесь горит только трава, леса нет, идет активная опашка в несколько следов. Я даже не допускаю мысль, что село пострадает», — сказал В. Блинов.

В свою очередь глава Пластовского района Александр Нелкюдов уточнил агентству, что пожар пришел днем со стороны Уйского района и сейчас распространяется в сторону Троицкого района.

«Очень сильный порывистый ветер, огонь несет быстро. На место прибыл вертолет МЧС, ждем дополнительные силы пожарных и спасателей», — сказал глава.

По его сведениям, ближе всего к пожару поселки Степное, Радиомайка и Верхняя Санарка.

Ранее сообщалось, что в Пластовском районе горит 600 гектаров степной площади.

Санарский бор стал ядром Санарского государственного природного комплексного заказника, который был создан в 2008 году на территории Троицкого района Челябинской области.

Бор расположен на границе лесостепной и степной зон, статус особо охраняемой природной территории получил благодаря уникальным растениям и животным, редким горным породам и минералам, сохранившимся на его территории.

Уникальность бора обусловлена его местоположением между степью и лесом. Вместе с Карагайским Санарский бор определяют климат Челябинской области и препятствуют распространению степной зоны.

В Санарском бору — огромное разнообразие местной фауны и флоры. Большинство растений занесено в Красную книгу России.

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