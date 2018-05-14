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15:42 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии сиротам предоставили некачественное жилье

В Белокатайском районе администрация предоставила сиротам непригодное для проживания помещение. Как сообщает следственный комитет по Башкирии, в отношении местных чиновников возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

По предварительным данным, районный муниципалитет купил 13 квартир в селе Новобелокатай. В 2015 году эту недвижимость выдали сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилье администрация признала пригодным. В 2016 году частный дом выделили местной жительнице из той же социальной категории. Однако независимая комиссия выявила дефекты в жилых помещениях. Недвижимость признана непригодной для проживания.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также выявляются должностные лица местной администрации, причастные к произошедшему. Уточняется круг потерпевших. Расследование продолжается, — прокомментировали в Следкоме.

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