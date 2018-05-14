В Башкирии сиротам предоставили некачественное жилье 

По предварительным данным, районный муниципалитет купил 13 квартир в селе Новобелокатай. В 2015 году эту недвижимость выдали сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилье администрация признала пригодным. В 2016 году частный дом выделили местной жительнице из той же социальной категории. Однако независимая комиссия выявила дефекты в жилых помещениях. Недвижимость признана непригодной для проживания.