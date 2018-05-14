На КАД полыхал автомобиль

Пожар случился на 30-м километре внешнего кольца, за несколько километров от Бронки, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель свернул на техническую полосу.

Несмотря на то, что движение на этом участке не очень интенсивное, образовался затор длиной, по оценке «Яндека», около полукилометра.

Ещё один автомобиль, «Рено», тушили сегодня утром на Петроградской стороне. На некоторое время было перекрыто движение по улице Воскова. Вызов на Воскова, 1, поступил в 8:23, ликвидировали возгорание в 8:27, сообщает городское ГУ МЧС.