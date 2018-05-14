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15:49 (мск), источник: Фонтанка

На КАД полыхал автомобиль

На КАД вокруг Петербурга днём 14 мая во время движения загорелся легковой автомобиль. На данный момент тушение завершается.

Пожар случился на 30-м километре внешнего кольца, за несколько километров от Бронки, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Водитель свернул на техническую полосу.

Несмотря на то, что движение на этом участке не очень интенсивное, образовался затор длиной, по оценке «Яндека», около полукилометра.

Ещё один автомобиль, «Рено», тушили сегодня утром на Петроградской стороне. На некоторое время было перекрыто движение по улице Воскова. Вызов на Воскова, 1, поступил в 8:23, ликвидировали возгорание в 8:27, сообщает городское ГУ МЧС.

Во время загрузки произошла ошибка.
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