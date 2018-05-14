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18:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградец пытался перебросить в колонию 10 мобильников

Сотрудники УФСИН предотвратили переброс на территорию колонии партии мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в окрестностях колонии № 13 в поселке Славяновка Багратионовского района. Во время патрулирования прилегающей территории сотрудники оперативного отдела заметили молодого человека, который готовился перебросить через основное ограждение подозрительные предметы.

Мужчину задержали, при досмотре у него обнаружили 10 мобильных телефонов. В отношении задержанного завели административное дело.

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