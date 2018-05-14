Калининградец пытался перебросить в колонию 10 мобильников
Сотрудники УФСИН предотвратили переброс на территорию колонии партии мобильных телефонов. Об этом сообщает
Сотрудники УФСИН предотвратили переброс на территорию колонии партии мобильных телефонов. Об этом сообщает
Инцидент произошел в окрестностях колонии № 13 в поселке Славяновка Багратионовского района. Во время патрулирования прилегающей территории сотрудники оперативного отдела заметили молодого человека, который готовился перебросить через основное ограждение подозрительные предметы.
Мужчину задержали, при досмотре у него обнаружили 10 мобильных телефонов. В отношении задержанного завели административное дело.