В Краснодаре СКР начал расследование по делу о пытках в полиции
Ведется уголовное дело, речь о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения.
Ведется уголовное дело, речь о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения.
Как сообщила «Югополису» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян, уголовное дело по факту превышения должностных полномочий было возбуждено 10 апреля.
Житель Краснодара неоднократно обращался в правоохранительные органы, сообщая о том, что утром 21 марта 2017 года в городе его автомобиль остановили полицейские. По словам заявителя, его посадили в микроавтобус, надели ему на глаза шапку и начали избивать, затем привезли в лес и там пытали несколько часов. По информации
По факту обращения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).