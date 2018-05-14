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16:26 (мск), источник: Югополис

​В Краснодаре СКР начал расследование по делу о пытках в полиции

Ведется уголовное дело, речь о превышении должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения.

Источник: Югополис

Как сообщила «Югополису» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян, уголовное дело по факту превышения должностных полномочий было возбуждено 10 апреля.

Житель Краснодара неоднократно обращался в правоохранительные органы, сообщая о том, что утром 21 марта 2017 года в городе его автомобиль остановили полицейские. По словам заявителя, его посадили в микроавтобус, надели ему на глаза шапку и начали избивать, затем привезли в лес и там пытали несколько часов. По информации пресс-службы межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток», по словам заявителя, из него выбивали показания по делу о покушении на местного предпринимателя.

По факту обращения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения). Оперативно-следственная группа ведет расследование.

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