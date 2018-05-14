​В Краснодаре СКР начал расследование по делу о пытках в полиции

Житель Краснодара неоднократно обращался в правоохранительные органы, сообщая о том, что утром 21 марта 2017 года в городе его автомобиль остановили полицейские. По словам заявителя, его посадили в микроавтобус, надели ему на глаза шапку и начали избивать, затем привезли в лес и там пытали несколько часов. По информации пресс-службы межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток», по словам заявителя, из него выбивали показания по делу о покушении на местного предпринимателя.