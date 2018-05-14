В Свердловской области нашли «черную передержку» с трупами собак

Как сообщили ЕАН зоозащитники, в конце прошлой недели жители Асбеста рассказали им о трупах животных, которые нашли соседские дети, залезшие в сарай. В субботу, 12 мая, в «передержку» приехали волонтеры, сотрудничающие с фондом помощи бездомных животных Екатеринбурга, и асбестовские активисты. Хозяйка дома Юлия Маткаримова позвонила в полицию и сообщила о незаконном проникновении на частную территорию. Полицию вызвали и зоозащитники. Все вместе они зафиксировали на видео тела мёртвых собак.