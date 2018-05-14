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16:09 (мск), источник: ЕАН

В Свердловской области нашли «черную передержку» с трупами собак

Зоозащитники и полиция обнаружили в сараях поселка Белокаменный под Асбестом 6 мертвых собак. Местные жители рассказали, что хозяйка через соцсети искала бездомных животных и забирала их на «передержку».

Как сообщили ЕАН зоозащитники, в конце прошлой недели жители Асбеста рассказали им о трупах животных, которые нашли соседские дети, залезшие в сарай. В субботу, 12 мая, в «передержку» приехали волонтеры, сотрудничающие с фондом помощи бездомных животных Екатеринбурга, и асбестовские активисты. Хозяйка дома Юлия Маткаримова позвонила в полицию и сообщила о незаконном проникновении на частную территорию. Полицию вызвали и зоозащитники. Все вместе они зафиксировали на видео тела мёртвых собак.

«Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции обследовала территорию центра, где обнаружила еще 6 тел животных. По предварительным данным, организацией его деятельности занималась гражданка 1992 года рождения. Устанавливается точная причина смерти животных», — сообщили ЕАН в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полиция Асбеста начала проверку инцидента.

Хозяйка дома Юлия Маткаримова сообщила журналистам, что передержка не функционирует с 2014 года и чьи там собаки, ей неизвестно. Женщина заявила о готовности пройти полиграф.

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