Три дороги перекрыты из-за лесных пожаров в Челябинской области
Движение ограничено до 15.00 вторника, 15 мая.
Движение ограничено до 15.00 вторника, 15 мая.
«В связи с пожаром и сильной задымленностью закрываются для движения всех транспортных средств автодорога Южноуральск — Магнитогорск (участок 1−81 км), а также автодорога Ж/д станция Бишкиль — Варламово (участок 6−48 км) и автодорога Троицк — Степное (участок 55−76 км)», — говорится в сообщении.
Движение на всех трех дорогах предварительно ограничено до 15.00 вторника, 15 мая.
На трассе Южноуральск — Магнитогорск горит лес, движение закрыто
Дорожники призывают водителей сообщать о пожарах вдоль федеральных трасс.
В ГИБДД добавили, что движение от Южноуральска в сторону Магнитогорска осуществляется через Троицкий район. Инспекторами ДПС организованы
Полицейские ориентированы на незамедлительное оказание помощи водителям, попавшим в затруднительную ситуацию. В случае возникновения трудностей необходимо обратиться к ближайшему экипажу ДПС либо позвонить в службу 112.