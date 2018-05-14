Три дороги перекрыты из-за лесных пожаров в Челябинской области

Из-за обширных природных пожаров на Южном Урале введены ограничения на трех дорогах областного подчинения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

«В связи с пожаром и сильной задымленностью закрываются для движения всех транспортных средств автодорога Южноуральск — Магнитогорск (участок 1−81 км), а также автодорога Ж/д станция Бишкиль — Варламово (участок 6−48 км) и автодорога Троицк — Степное (участок 55−76 км)», — говорится в сообщении.

Движение на всех трех дорогах предварительно ограничено до 15.00 вторника, 15 мая.

На трассе Южноуральск — Магнитогорск горит лес, движение закрыто

Дорожники призывают водителей сообщать о пожарах вдоль федеральных трасс.

В ГИБДД добавили, что движение от Южноуральска в сторону Магнитогорска осуществляется через Троицкий район. Инспекторами ДПС организованы распорядительно-регулировочные действия.