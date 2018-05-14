Более трех тысяч жителей Самарской области остались без газа из-за аварии
САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Более трех тысяч человек остались без газа
САМАРА, 14 мая — РИА Новости. Более трех тысяч человек остались без газа
По данным ведомства, сообщение о повреждении надземного газопровода высокого давления диаметром 150 миллиметров в населенном пункте Балашейка в районе улицы Кирпичная поступило в 13.23 мск 14 мая.
«В результате аварии нарушено газоснабжение 470 частных и 40 многоквартирных жилых домов с населением 3020 человек», — говорится в сообщении.
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