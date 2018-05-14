Более трех тысяч жителей Самарской области остались без газа из-за аварии

По данным ведомства, сообщение о повреждении надземного газопровода высокого давления диаметром 150 миллиметров в населенном пункте Балашейка в районе улицы Кирпичная поступило в 13.23 мск 14 мая.

Отмечается, что социально-значимые объекты под отключение не попали. Аварийно-ремонтной бригадой ООО «СВГК» газопровод перекрыт, угрозы взрыва нет. К ликвидации аварии привлечено 20 человек и 10 единиц техники. Планируется, что аварийно-восстановительные работы будут завершены в 21.00 мск 14 мая.