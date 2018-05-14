На незаконной стройке на Буюканах погиб человек
Об этом на своей странице в соцсети сообщил кандидат в генпримары Кишинева от ПСРМ Ион Чебан.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил кандидат в генпримары Кишинева от ПСРМ Ион Чебан.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил кандидат в генпримары Кишинева от ПСРМ Ион Чебан.
Он написал, что по заявлениям, в субботу, незаконная стройка по ул. Кока, 7 якобы была остановлена. Работы велись без разрешительной документации. Сегодня они вновь возобновились. Результат- смерть человека, который работал на стройке.
«Сколько им еще нужно денег? А руководству Примэрии, которая закрывает глаза на происходящее? В городе более 2000 незаконных или проблемных строек. Несколько сотен — в активной фазе. И всем до одного места. На все наши запросы и жалобы — ноль реакции госорганов и управлений примэрии», — возмутился Ион Чебан. Социалист также рассказал, что рядом, на стройке по Белинскому, аннулирована судом авторизация на строительство, а юрист, уполномоченный и.о. генпримара, подал в Высшую Судебную Палату иск на отмену этого решения и восстановление стройки.
«Полиция и примэрия бездействует. Коррупция процветает. Позже скину обращение жителей, переписку с полицией и некоторые видеоматериалы», — пообещал Ион Чебан.