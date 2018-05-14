Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
«Это какой-то позор»: россияне дали оценку финалу «Евровидения»
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Поветкин сохранил третью строчку рейтинга WBC
Артем Ребров: Селихов бежал передо мной, и тут раздался треск
Звезда «Великолепного века» стала неузнаваемой
Анастасия Волочкова отменила свадьбу
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
32На Красной площади прошел Парад Победы
19:07 (мск), источник: Actualitati.md

На незаконной стройке на Буюканах погиб человек

Об этом на своей странице в соцсети сообщил кандидат в генпримары Кишинева от ПСРМ Ион Чебан.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил кандидат в генпримары Кишинева от ПСРМ Ион Чебан.

Читайте также
Старейшей жительнице Молдовы исполнилось 103 года

Он написал, что по заявлениям, в субботу, незаконная стройка по ул. Кока, 7 якобы была остановлена. Работы велись без разрешительной документации. Сегодня они вновь возобновились. Результат- смерть человека, который работал на стройке.

«Сколько им еще нужно денег? А руководству Примэрии, которая закрывает глаза на происходящее? В городе более 2000 незаконных или проблемных строек. Несколько сотен — в активной фазе. И всем до одного места. На все наши запросы и жалобы — ноль реакции госорганов и управлений примэрии», — возмутился Ион Чебан. Социалист также рассказал, что рядом, на стройке по Белинскому, аннулирована судом авторизация на строительство, а юрист, уполномоченный и.о. генпримара, подал в Высшую Судебную Палату иск на отмену этого решения и восстановление стройки.

«Полиция и примэрия бездействует. Коррупция процветает. Позже скину обращение жителей, переписку с полицией и некоторые видеоматериалы», — пообещал Ион Чебан.

Все новости региона
 (Видео) Путин и Додон провели отдельную встречу в Сочи
(Видео) Додон назвал историческим получение Молдовой статуса наблюдателя...
Сборная России обыграла Словакию в матче чемпионата мира
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
ЦБ ожидает ускорения роста потребительских цен в России
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
Число погибших при столкновениях в секторе Газа возросло до 52
Названы самые популярные российские курорты
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь