Трамвай на Горького в Ростове остановился из-за схода с рельсов
Трамвай, фотографии которого с выбитыми стеклами ранее появились в соцсетях, сошел с рельсов, сообщили «Городскому репортеру» в
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Трамвай, фотографии которого с выбитыми стеклами ранее появились в соцсетях, сошел с рельсов, сообщили «Городскому репортеру» в
«По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов. На месте работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в
Напомним, в социальных сетях появились фотографии трамвая, стоящего на проезжей части по улице Горького с выбитыми стеклами. Автор фото сообщил, что в трамвае взорвался баллон с воздухом.