Трамвай на Горького в Ростове остановился из-за схода с рельсов

«По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов. На месте работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в социальных сетях появились фотографии трамвая, стоящего на проезжей части по улице Горького с выбитыми стеклами. Автор фото сообщил, что в трамвае взорвался баллон с воздухом.