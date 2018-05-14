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17:13 (мск), источник: Городской репортер

Трамвай на Горького в Ростове остановился из-за схода с рельсов

Трамвай, фотографии которого с выбитыми стеклами ранее появились в соцсетях, сошел с рельсов, сообщили «Городскому репортеру» в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

«По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов. На месте работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, в социальных сетях появились фотографии трамвая, стоящего на проезжей части по улице Горького с выбитыми стеклами. Автор фото сообщил, что в трамвае взорвался баллон с воздухом.

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