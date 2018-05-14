В аварии с БТРами в Симферополе пострадавших нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием военной техники, которая произошла в понедельник днем в Симферополе, никто не пострадал. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием военной техники, которая произошла в понедельник днем в Симферополе, никто не пострадал. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения
«14 мая 2018 года при движении по автодороге
В ведомстве добавили, что «бронетранспортеры были оперативно эвакуированы с места ДТП в пункт постоянной дислокации».
Авария с участием двух БТРов произошла в районе Ялтинской объездной в Симферополе. Два бронетранспортера выехали за пределы проезжей части — одна военная машина «перемахнула» через ограждение и оказалась в кювете, а вторая застряла на отбойнике.