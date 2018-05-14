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18:24 (мск), источник: РИА Крым

В аварии с БТРами в Симферополе пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. В аварии с участием военной техники, которая произошла в понедельник днем в Симферополе, никто не пострадал. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту.

«14 мая 2018 года при движении по автодороге Симферополь-Перевальное двух бронетранспортеров на жесткой сцепке водитель не справился с управлением и на повороте допустил съезд в кювет. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «бронетранспортеры были оперативно эвакуированы с места ДТП в пункт постоянной дислокации».

Авария с участием двух БТРов произошла в районе Ялтинской объездной в Симферополе. Два бронетранспортера выехали за пределы проезжей части — одна военная машина «перемахнула» через ограждение и оказалась в кювете, а вторая застряла на отбойнике.

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