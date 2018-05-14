В аварии с БТРами в Симферополе пострадавших нет

«14 мая 2018 года при движении по автодороге Симферополь-Перевальное двух бронетранспортеров на жесткой сцепке водитель не справился с управлением и на повороте допустил съезд в кювет. В результате ДТП никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что «бронетранспортеры были оперативно эвакуированы с места ДТП в пункт постоянной дислокации».