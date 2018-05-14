Полицейский погиб в результате стрельбы в Есике: задержан подозреваемый
Орудие преступления уже обнаружено и изъято.
Орудие преступления уже обнаружено и изъято.
Полиция задержала жителя Алматинской области, подозреваемого в стрельбе, в результате которой скончался полицейский, сообщает BNews.kz.
Сообщалось, что пострадавший, скончавшийся от полученных травм в больнице, являлся сотрудником правоохранительных органов. Информацию подтвердили в ДВД Алматинской области.
«Сотрудник полиции находился во внеслужебное время. Сейчас подозреваемый уже задержан и помещен под стражу. Орудие преступления уже обнаружено и изъято», — отметили в
пресс-службеведомства.
Досудебное дело, возбужденное по данному факту, находится на особом контроле стражей порядка.