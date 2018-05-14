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18:39 (мск), источник: 365info.kz

Полицейский погиб в результате стрельбы в Есике: задержан подозреваемый

Орудие преступления уже обнаружено и изъято.

Полиция задержала жителя Алматинской области, подозреваемого в стрельбе, в результате которой скончался полицейский, сообщает BNews.kz.

Сообщалось, что пострадавший, скончавшийся от полученных травм в больнице, являлся сотрудником правоохранительных органов. Информацию подтвердили в ДВД Алматинской области.

«Сотрудник полиции находился во внеслужебное время. Сейчас подозреваемый уже задержан и помещен под стражу. Орудие преступления уже обнаружено и изъято», — отметили в пресс-службе ведомства.

Досудебное дело, возбужденное по данному факту, находится на особом контроле стражей порядка.

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