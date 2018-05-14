Медики назвали причину смерти 10-летней школьницы прямо на уроке Актобе

В облздраве озвучили причину смерти 10-летней девочки, которая скончалась прямо на уроке в одной из школ Актобе, передает МИА «Казинформ».

По словам главы управления здравоохранения Асета Калиева, смерть школьницы произошла от внезапной сердечной остановки. Он отметил, что такие случаи редки, но встречаются. Глава облздрава подчеркнул, что судмедэкспертиза показала, что криминальных причин в смерти девочки нет.