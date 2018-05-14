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18:15 (мск), источник: Nur.kz

Медики назвали причину смерти 10-летней школьницы прямо на уроке Актобе

Напомним, в апреле 10-летняя школьница пожаловалась на плохое самочувствие прямо на уроке. Учителя позвонили матери и вызвали скорую. Медсестра оказала первую помощь. Скорая приехала за 14 минут, на спасти ребенка так и не удалось.

В облздраве озвучили причину смерти 10-летней девочки, которая скончалась прямо на уроке в одной из школ Актобе, передает МИА «Казинформ».

По словам главы управления здравоохранения Асета Калиева, смерть школьницы произошла от внезапной сердечной остановки. Он отметил, что такие случаи редки, но встречаются. Глава облздрава подчеркнул, что судмедэкспертиза показала, что криминальных причин в смерти девочки нет.

Напомним, в апреле 10-летняя школьница пожаловалась на плохое самочувствие прямо на уроке. Учителя позвонили матери и вызвали скорую. Медсестра оказала первую помощь. Скорая приехала за 14 минут, но спасти ребенка так и не удалось.

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