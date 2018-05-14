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17:45 (мск), источник: Prokazan.ru

В Челнах водитель сбил женщину с ребенком и протаранил 12 машин: это попало на видео

В Набережных Челнах неадекватный водитель сбил женщину с ребенком и протаранил 12 машин. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло днем во дворе дома в 59-м комплексе. По словам очевидцев, водитель влетел на газон, после чего выехал на придомовую дорогу и начал таранить припаркованные автомобили, а также сбил женщину с ребенком. Пострадавшая получила ушиб плеча и голени, ребенок не пострадал.

В настоящее время выясняются все подробности происшествия.

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