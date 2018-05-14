Режим ЧС введен в одном из районов Челябинской области из-за крупного природного пожара

«Глава района Александр Неклюдов своим постановлением ввел режим ЧС на территории муниципалитета. Принимаются все необходимые меры для локализации пожара», — сказал министр.

Он отметил, что поставлена задача остановить распространение огня.

«Сегодня, надеюсь, удастся локализовать пожар. По оценке МЧС, на место стянуты достаточные силы. Работают подразделения всех структур — федеральных, региональных и муниципальных. Прибыли военизированные подразделения МЧС из Новогорного», — отметил Е. Савченко.

Также, по его информации, тушить пожар помогает прибывший из Екатеринбурга вертолет МЧС, который за раз сбрасывает пять тонн воды.

Вместе с тем, по прогнозам министра, для полной ликвидации пожара потребуется несколько дней.

«Слишком большая площадь, погода сухая и ветреная. По самым оптимистичным прогнозам, чтобы полностью потушить — нужно двое-трое суток», — считает Е. Савченко.

Он также отметил, что приняты все меры для защиты ближайших к пожару населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что горит более 600 гектаров степи и порядка 700 гектаров Санарского бора в Пластовском и Троицком районах.