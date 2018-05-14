Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Милана Кержакова показала подросшего сына
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
Анастасия Волочкова отменила свадьбу
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Советник Порошенко: "Мы окружены, защищаться нам нечем"
Евровидение: Почему Киркоров обиделся на Беларусь
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Жириновский сообщил размер своей пенсии
Киев ответил на слова об угрозах дипломатам РФ
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
32На Красной площади прошел Парад Победы
18:16 (мск), источник: Интерфакс

Режим ЧС введен в одном из районов Челябинской области из-за крупного природного пожара

Челябинск. 14 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Режим ЧС введен в понедельник в Пластовском районе Челябинской области в связи с крупным лесостепным пожаром, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

«Глава района Александр Неклюдов своим постановлением ввел режим ЧС на территории муниципалитета. Принимаются все необходимые меры для локализации пожара», — сказал министр.

Он отметил, что поставлена задача остановить распространение огня.

«Сегодня, надеюсь, удастся локализовать пожар. По оценке МЧС, на место стянуты достаточные силы. Работают подразделения всех структур — федеральных, региональных и муниципальных. Прибыли военизированные подразделения МЧС из Новогорного», — отметил Е. Савченко.

Также, по его информации, тушить пожар помогает прибывший из Екатеринбурга вертолет МЧС, который за раз сбрасывает пять тонн воды.

Вместе с тем, по прогнозам министра, для полной ликвидации пожара потребуется несколько дней.

«Слишком большая площадь, погода сухая и ветреная. По самым оптимистичным прогнозам, чтобы полностью потушить — нужно двое-трое суток», — считает Е. Савченко.

Он также отметил, что приняты все меры для защиты ближайших к пожару населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что горит более 600 гектаров степи и порядка 700 гектаров Санарского бора в Пластовском и Троицком районах.

В связи с задымлением закрыто движение на дорогах Южноуральск-Магнитогорск и Троицк-Степное.

Все новости региона
Сборная России обыграла Словакию в матче чемпионата мира
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
ЦБ ожидает ускорения роста потребительских цен в России
В ГД внесен законопроект о снижении в 10 раз зарплаты депутатов
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
Число погибших при столкновениях в секторе Газа возросло до 52
Названы самые популярные российские курорты
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ Как распределятся места в группах, кто с кем сыграет в четвертьфинале, а кто уже потерял шансы на плей-офф?
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь