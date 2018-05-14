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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Подозреваемого в убийстве студентки в Красноярском крае нашли в стогу сена

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве восемнадцатилетней студентки колледжа, он прятался в стогу сена, сообщает Следственный комитет РФ.

Источник: РИА Новости

Ранее в воскресенье сообщалось, что восемнадцатилетняя студентка колледжа, которая 11 мая выехала на такси из города Минусинска домой к родителям в поселок Краснотуранск, найдена убитой в лесу на юге Красноярского края. По подозрению в совершении преступления разыскивали водителя такси.

«В Красноярском крае в стоге соломы обнаружен 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 18-летней учащейся колледжа в Минусинске, которая выехала на такси к родителям в поселок Краснотуранск», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».

Ведомство уточняет, что подозреваемый скрывался в деревне Николо-Петровка Минусинского района, где живут его знакомые.

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