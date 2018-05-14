В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности

В связи с этим ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов.

Напомним, что с 5 мая на территории региона установлен особый противопожарный режим, на время действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности запрещено пребывание людей в лесах, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов. Также нельзя разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, мусор, сухую траву, листву и камыш, проводить все виды пожароопасных работ.