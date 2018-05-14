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18:10 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности

С 15 по 17 в некоторых районах Волгоградской области, в том числе Калачевском, Серафимовичском, Кумылженском, а также Волгограде, ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5-й класс горимости леса.

В связи с этим ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от посещения лесов.

Напомним, что с 5 мая на территории региона установлен особый противопожарный режим, на время действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности запрещено пребывание людей в лесах, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов. Также нельзя разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, мусор, сухую траву, листву и камыш, проводить все виды пожароопасных работ.

В случае пожара звоните по телефону «101».

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