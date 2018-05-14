Полиция прокомментировала ДТП на площади Ленина в Воронеже
Спровоцировавший аварию водитель Volvo был пьян.
Спровоцировавший аварию водитель Volvo был пьян.
Полиция озвучила подробности аварии с автомобилями Volvo и «Лада Приора» на площади Ленина. Аварию спровоцировал водитель иномарки, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Автомобили столкнулись около 4:00 на площади Ленина в воскресенье, 13 мая. По данным полиции, водитель Volvo находился в состоянии алкогольного опьянения. Он направлялся со стороны торгового центра «Солнечный рай». На перекрестке машина проехала на красный свет светофора, после чего врезалась в «Ладу». Сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю иномарки, однако тот проигнорировал требование. В связи с этим экипажи ДПС начали преследование нарушителя.
Сотрудники полиции организовали по факту аварии проверку.