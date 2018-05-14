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18:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция прокомментировала ДТП на площади Ленина в Воронеже

Спровоцировавший аварию водитель Volvo был пьян.

Полиция озвучила подробности аварии с автомобилями Volvo и «Лада Приора» на площади Ленина. Аварию спровоцировал водитель иномарки, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону в понедельник, 14 мая.

Автомобили столкнулись около 4:00 на площади Ленина в воскресенье, 13 мая. По данным полиции, водитель Volvo находился в состоянии алкогольного опьянения. Он направлялся со стороны торгового центра «Солнечный рай». На перекрестке машина проехала на красный свет светофора, после чего врезалась в «Ладу». Сотрудники ДПС подали сигнал об остановке водителю иномарки, однако тот проигнорировал требование. В связи с этим экипажи ДПС начали преследование нарушителя.

Из-за столкновения 30-летний пассажир «Лады» получил травмы. Его доставили в медучреждение. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции организовали по факту аварии проверку.

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