В Башкирии пропала пенсионерка Далира Шигапова
УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Родственники ищут пропавшую Шигапову Далиру Шириаздановну 1937 года рождения. Она уроженка дер. Байгильдино Нуримановского района Башкортостана.
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УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Родственники ищут пропавшую Шигапову Далиру Шириаздановну 1937 года рождения. Она уроженка дер. Байгильдино Нуримановского района Башкортостана.
Как сообщает группа
Приметы: рост — 160 см, телосложение — среднее, волосы — седые, глаза — голубые.
Телефоны 8 800 700 5452 или 02, 102.