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18:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии пропала пенсионерка Далира Шигапова

УФА, 14 май 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Родственники ищут пропавшую Шигапову Далиру Шириаздановну 1937 года рождения. Она уроженка дер. Байгильдино Нуримановского района Башкортостана.

Источник: Башинформ

Как сообщает группа Лиза-Алерт, пенсионерка пропала 9 мая 2018 года.

Приметы: рост — 160 см, телосложение — среднее, волосы — седые, глаза — голубые.

Телефоны 8 800 700 5452 или 02, 102.

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