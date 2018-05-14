Малобродского отпустили под подписку о невыезде
Такое решение следствие приняло с учетом возраста и состояния здоровья продюсера, а также того факта, что сбор доказательств по делу завершен.
Такое решение следствие приняло с учетом возраста и состояния здоровья продюсера, а также того факта, что сбор доказательств по делу завершен.
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Следствие отпустило под подписку о невыезде
Ранее Малобродский, был единственным фигурантом дела «Седьмой студии», который находился под арестом.
По словам Петренко, «это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования».
Малобродскому стало плохо после заседания Басманного суда Москвы 10 мая, когда ему повторно отказали в переводе под домашний арест. Продюсеру была вызвана скорая помощь, его экстренно госпитализировали в реанимацию в 20-ю городскую клиническую больницу. Позже состояние Малобродского улучшилось, он был переведен в отделение неотложной кардиологии.
Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных основанной худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» в 2011—2014 годах на проект «Платформа».