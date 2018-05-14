Очевидцы сообщили об эвакуации аэропорта «Храброво»

Из аэропорта «Храброво» в понедельник, 14 мая, эвакуировали людей. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.

Инцидент произошёл около 17:10. Всех, находившихся в помещении, попросили выйти на улицу. Приехала скорая помощь. Медики недолго пробыли на территории аэропорта и уехали, после чего пассажирам и сотрудникам предложили вернуться внутрь. По словам очевидцев, всё заняло 15−20 минут.