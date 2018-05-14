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19:31 (мск), источник: БЕЛТА

Легковушка сбила лося на трассе Минск-Гомель: два человека погибли

Инцидент произошел 13 мая около 21.30. 44-летний житель Гомеля на автомобиле «Мерседес-Бенц» на 147-м км трассы Минск-Гомель наехал на перебегающего проезжую часть лося, а затем съехал в кювет.

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила лося на трассе Минск-Гомель: два человека погибли. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 13 мая около 21.30. 44-летний житель Гомеля на автомобиле «Мерседес-Бенц» на 147-м км трассы Минск-Гомель наехал на перебегающего проезжую часть лося, а затем съехал в кювет. В результате ДТП водитель и 17-летний пассажир скончались на месте. Животное также погибло. Второй пассажир — 21-летний житель Гомеля, сын погибшего мужчины, — пострадал, ему была оказана медицинская помощь.

В осмотре места происшествия приняли участие специалисты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. Государственным медицинским экспертом произведен осмотр тел погибших, обнаружены множественные телесные повреждения, которые и явились причиной смерти.

С целью восстановления полной картины произошедшего бобруйским экспертам предстоит ответить на вопросы о техническом состоянии транспортного средства на предмет наличия неисправностей и о том, как оно располагалось в момент столкновения.

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