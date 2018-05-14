Легковушка сбила лося на трассе Минск-Гомель: два человека погибли
Инцидент произошел 13 мая около 21.30. 44-летний житель Гомеля на автомобиле «Мерседес-Бенц» на 147-м км трассы
Инцидент произошел 13 мая около 21.30. 44-летний житель Гомеля на автомобиле «Мерседес-Бенц» на 147-м км трассы
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила лося на трассе Минск-Гомель: два человека погибли. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета судебных экспертиз, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 13 мая около 21.30. 44-летний житель Гомеля на автомобиле «Мерседес-Бенц» на 147-м км трассы
В осмотре места происшествия приняли участие специалисты Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси. Государственным медицинским экспертом произведен осмотр тел погибших, обнаружены множественные телесные повреждения, которые и явились причиной смерти.
С целью восстановления полной картины произошедшего бобруйским экспертам предстоит ответить на вопросы о техническом состоянии транспортного средства на предмет наличия неисправностей и о том, как оно располагалось в момент столкновения.