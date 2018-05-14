Лайнер с руководителями Пермского края сел в Большом Савино со второй попытки

По данным online-табло МАП, дневной рейс из Москвы совершала авиакомпания «Аэрофлот». Собеседник в аэропорту сообщил «Ъ», что командир воздушного судна принял решение пойти на второй круг непосредственно перед посадкой. Судно благополучно село со второй попытки, никакой аварийной ситуации не объявлялось.

На борту помимо пассажиров находились губернатор Максим Решетников и председатель заксобрания Валерий Сухих, а также ряд членов правительства, включая первого вице-премьера Ольгу Антипину.

Собеседник в окружении губернатора подтвердил, что глава региона был на этом рейсе. По одной из версий, посадке с первого раза помешал сильный боковой ветер.