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20:33 (мск), источник: Om1.ru

В Омске ассенизатор попал в ДТП с пожарной машиной (фото)

Водитель ассенизатора после столкновения выпал из кабины, и машина уже без управления снесла светофор.

Сегодня вечером на пересечении улиц Химиков и Магистральной столкнулись две спецмашины — ассенизаторская и пожарная. По сообщению очевидцев в соцсетях, ассенизатор не пропустил на перекрестке автомобиль МЧС и врезался в него. Причем во время удара водитель вывалился из кабины, после чего грузовик выкатился на тротуар, попутно задев светофор.

На месте была замечена машина реанимации. Однако, по данным регионального УМВД, обошлось без пострадавших и серьезных повреждений.

Ассенизатор от госпитализации отказался.

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