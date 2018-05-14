В Омске ассенизатор попал в ДТП с пожарной машиной (фото)

Сегодня вечером на пересечении улиц Химиков и Магистральной столкнулись две спецмашины — ассенизаторская и пожарная. По сообщению очевидцев в соцсетях, ассенизатор не пропустил на перекрестке автомобиль МЧС и врезался в него. Причем во время удара водитель вывалился из кабины, после чего грузовик выкатился на тротуар, попутно задев светофор.