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22:34 (мск), источник: Tengrinews

Человеческие кости и остатки одежды обнаружены близ Уральска

У одного из дачных поселков под Уральском местные жители обнаружили скелет человека. Кости и остатки одежды разбросаны на месте озера, сообщает газета «Уральская неделя».

Источник: Tengrinews

Местный житель сообщил изданию, что поехал на близлежащее озеро накопать червей для рыбалки. На месте озера мужчина обнаружил череп и разбросанные по окрестности кости человека.

Журналисты, выехавшие на место происшествия, обнаружили также остатки одежды.

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