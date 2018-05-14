Человеческие кости и остатки одежды обнаружены близ Уральска
У одного из дачных поселков под Уральском местные жители обнаружили скелет человека. Кости и остатки одежды разбросаны на месте озера, сообщает газета «Уральская неделя».
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У одного из дачных поселков под Уральском местные жители обнаружили скелет человека. Кости и остатки одежды разбросаны на месте озера, сообщает газета «Уральская неделя».
Местный житель сообщил изданию, что поехал на близлежащее озеро накопать червей для рыбалки. На месте озера мужчина обнаружил череп и разбросанные по окрестности кости человека.
Журналисты, выехавшие на место происшествия, обнаружили также остатки одежды.