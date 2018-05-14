15 дачных домов охватило огнем в Костанайской области

Расстояние от города — 18 км. Тушение пожара осложняется из-за ветра.



«14.05. в 16.50 в 18 км от города Костанай (а/д «Костанай-Рудный»), на территории дачного общества «Монтажник», произошло загорание сухой травы с переходом огня на территорию соседнего дачного общества «Дархан-2». В связи с порывистым ветром, достигавшим 15 м/с, огонь распространился на 15 нежилых дачных домов (д/о «Монтажник» — 13 дачных домов, д/о «Дархан-2» — 2 дачных дома). В условиях ветреной погоды, которая способствует быстрому распространению огня, пожарным удалось локализовать огонь в 20.51. В данное время тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет, в это время на дачах не было людей», — говорится в сообщении КЧС.



По предварительным данным, площадь пожара составляет 2,5 га.



В данное время на тушении пожара задействовано 90 пожарных и 15 единиц специализированной пожарной техники, сотрудники из числа добровольного противопожарного формирования АО «Мелькомбинат» и АО «НК «КТЖ», а также ГКП «Костанай-Су».