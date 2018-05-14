Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Подающими мячи на матче открытия ЧМ по футболу впервые будут девочки
Как выглядят мельницы в разных странах (фото)
На что живет королевская семья Великобритании
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Два 4-кратных олимпийских чемпиона поборются за пост главы ОКР
Тренер Жулин: Загитовой придется сделать шаг назад
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
Звезда «Великолепного века» стала неузнаваемой
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
10Столкновения на границе сектора Газа
22:29 (мск), источник: Kazinform

15 дачных домов охватило огнем в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пожарные Костанайской области тушат пожар на дачах. В тушении пожара задействованы порядка 90 пожарных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Источник: Kazinform

Расстояние от города — 18 км. Тушение пожара осложняется из-за ветра.

«14.05. в 16.50 в 18 км от города Костанай (а/д «Костанай-Рудный»), на территории дачного общества «Монтажник», произошло загорание сухой травы с переходом огня на территорию соседнего дачного общества «Дархан-2». В связи с порывистым ветром, достигавшим 15 м/с, огонь распространился на 15 нежилых дачных домов (д/о «Монтажник» — 13 дачных домов, д/о «Дархан-2» — 2 дачных дома). В условиях ветреной погоды, которая способствует быстрому распространению огня, пожарным удалось локализовать огонь в 20.51. В данное время тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет, в это время на дачах не было людей», — говорится в сообщении КЧС.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 2,5 га.

В данное время на тушении пожара задействовано 90 пожарных и 15 единиц специализированной пожарной техники, сотрудники из числа добровольного противопожарного формирования АО «Мелькомбинат» и АО «НК «КТЖ», а также ГКП «Костанай-Су».

Все новости региона
 Ксения Собчак подтвердила свое участие в АЭФ
Нерабочая среда: костанайские военкоматы устроили себе лишний выходной
Сборная России обыграла Словакию в матче чемпионата мира
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Скончалась исполнительница роли подруги Супермена
Партнер или конкурент: чем грозит России турецкий газопровод
ЦБ ожидает ускорения роста потребительских цен в России
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Да когда уже закончатся эти травмы? Россия обыграла Словакию в предпоследнем матче группового турнира
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
На YouTube появилась долгожданная функция В официальном приложении YouTube появилась функция, напоминающая пользователю о том, что пора отвлечься от просмотра роликов.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь