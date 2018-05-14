Аноним сообщил об угрозе взрыва в ТЦ «Авиапарк» в Москве
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре «Авиапарк» в Москве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре «Авиапарк» в Москве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва ТЦ “Авиапарк” по адресу улица Авиаконструктора Микояна», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на место выехали сотрудники экстренных служб.