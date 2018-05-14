Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Милана Кержакова показала подросшего сына
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Переехавший в Крым американец рассказал, почему не вернется в США
Лоза объяснил провал Самойловой на Евровидении
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Да когда уже закончатся эти травмы?
Неймар вошел в состав сборной Бразилии на ЧМ-2018 по футболу
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
10Столкновения на границе сектора Газа
23:34 (мск), источник: Интерфакс

Аноним сообщил об угрозе взрыва в ТЦ «Авиапарк» в Москве

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU — Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре «Авиапарк» в Москве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва ТЦ “Авиапарк” по адресу улица Авиаконструктора Микояна», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место выехали сотрудники экстренных служб.

Все новости региона
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Скончалась исполнительница роли подруги Супермена
Партнер или конкурент: чем грозит России турецкий газопровод
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Да когда уже закончатся эти травмы? Россия обыграла Словакию в предпоследнем матче группового турнира
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь