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09:26 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Женщина и двое детей погибли из-за утечки газа в Новочеркасске

В Новочеркасске Ростовской области 30-летняя женщина и две девочки, двух и четырех лет, погибли, отравившись газом.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Инцидент произошел днем 14 мая в одной из квартир дома на улице Визирова. По предварительным данным, утечка газа произошла в водогрейной колонке, когда женщина принимала ванну, а дети спали. Отец в момент происшествия был на работе.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, передает DonDay.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по предварительным данным, причиной утечки газа могла стать неисправность газового оборудования, сообщает «Интерфакс».

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