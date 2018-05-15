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00:54 (мск), источник: BFM.ru

Прокуратура неожиданно «прозрела» в деле Захара Калашова

Наличие фальсификации в громком уголовном деле «вора законе» по прозвищу Шакро Молодой рассмотрит президиум Мосгорсуда. Слушание инициировали не адвокаты, а обвинение. Защита полагает, что это лишь тактический ход и ее хотят лишить одного из важных аргументов в преддверии апелляции и скрыть очевидную фальсификацию.

Источник: РИА "Новости"

Зампрокурора столицы Владимир Ведерников просит президиум Мосгорсуда признать незаконным содержание под стражей «вора в законе» Захара Калашова и двух его подельников в течение трех месяцев. Это следует из кассационных представлений прокуратуры, копии которых имеются в распоряжении Business FM.

Слушание по этому вопросу состоится 18 мая. Впрочем, по мнению адвокатов, обращение надзорного ведомства в суд лишь на первый взгляд преследует соблюдение буквы закона: на самом деле это попытка силовиков спасти приговор по громкому делу, которое завершилось для одного из самых влиятельных на постсоветском пространстве авторитетов сроком в девять лет и десять месяцев.

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В кассационном представлении заместитель прокурора Москвы просит отменить два судебных акта: решение Тверского суда столицы от 15 июня 2017 года, а также постановление Мосгорсуда от 30 июня 2017 года. Первым Захару Калашову, а также двум другим фигурантам, Герсону Гамидову и Николаю Николаеву, был продлен срок нахождения в СИЗО на 20 дней — до 4 июля 2017 года. Мосгорсуд, в свою очередь, продлил подследственным срок ареста на срок свыше года: каждому еще на два месяца и 11 суток — до 15 сентября 2017 года.

Поводом для обращения прокуратуры в президиум Мосгорсуда стало различие в фабуле обвинения, которое было предъявлено фигурантам на следствии, и обвинении, оказавшемся в суде. Прокуратура констатировала, что постановления о привлечении в качестве обвиняемых от 20 апреля 2017 года, имевшиеся в материалах о продлении сроков содержания под стражей, существенно отличались от обвинительного заключения. Так, в документах были указаны разные инициалы обвиняемых Филиппа Домаскина и Батыра Бекмурадова, регистрационные знаки машин, которые приобрел обвиняемый Андрей Кочуйков (известен под прозвищем Итальянец), организационно-правовая форма ЧОП «Заслон», а также формы соучастия в совершении преступления погибших фигурантов Китаева и Домаскина (в первом варианте их назвали участниками преступного сообщества, а в окончательном — участниками преступной группы).

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Кроме того, в обвинительном заключении неожиданно оказались некие «неустановленные соучастники», был добавлен «особо крупный размер вымогательства», а в фабуле обвинения Калашова появилась дата совершения подсудимым Прохоровым преступных действий в отношении потерпевшего Льва Гарамова (в первом варианте ни даты, ни года указано не было). Прокуратура указала, что суды при продлении обвиняемым ареста не располагали «надлежащими сведениями о предъявленном Калашову, Николаеву и Гамидову обвинении». Она просит президиум Мосгорсуда их отменить.

О фальсификации обвинительного заключения адвокаты Захара Калашова и других фигурантов неоднократно заявляли в ходе судебного процесса, который проходил в Никулинском суде Москвы и завершился 29 марта этого года обвинительным приговором. Более десяти фигурантов, в том числе Шакро Молодого, признали виновными в двух эпизодах вымогательства (п. «а» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) в 2015—2016 годах: 8 млн рублей у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова.

В ходе разбирательства защита ставила вопрос о возвращении дела прокурору. А суд, чтобы выяснить причину расхождения в фабуле обвинения, даже вызывал для допроса руководителя следственной группы Главного следственного управления МВД по Москве Виктора Захарченко. Однако тот вразумительного объяснения метаморфозе не нашел.

Впрочем, у адвокатов было объяснение.

По их словам, заметив кучу дефектов обвинения (адвокаты насчитали не менее 14 расхождений), следователи в спешном порядке попросту «отредактировали» обвинение вместо того, чтобы перепредъявить его фигурантам, как того требует закон.

Впрочем, судья Константин Дубков предпочел поверить следствию и ходатайство о возвращении дела прокурору отклонил.

Адвокат Захара Калашова Александр Гофштейн считает, что теперь прокуратура «прозрела не случайно». «Ни один непредвзятый юрист такие нарушения не пропустит», — сказал он Business FM. Дальше фигурантов ждет апелляция в Мосгорсуде и, возможно, Верховный суд России, а там судьи просто не смогут закрыть глаза на допущенные нарушения. «Это серьезный довод в пользу отмены приговора, которого нас хотят лишить», — заявил защитник.

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Адвокат признает, что ряд исправлений действительно был технического характера, но по меньшей мере четыре из них имеют принципиальное значение, например, появление в эпизоде на Рочдельской «неустановленных соучастников», а также совершение преступления в составе «преступного сообщества».

«С юридической точки зрения это существенное изменение обвинения. Совершение преступления в составе преступной группы и преступного сообщества — совершенно разные формы соучастия, и для их доказывания нужны совершенно разные доказательства, — отмечает Гофштейн. — На одной странице следствие пишет одно, а на другой — другое. Так от чего человеку защищаться? Если же человек не знает даты инкриминируемого ему преступления, то он лишен возможности представить алиби. Все это свидетельствует о том, что обвинение имело неустранимые внутренние противоречия, и вынесенный при таких обстоятельствах приговор подлежит отмене».

«Мы надеемся, что Мосгорсуд не пойдет на поводу лиц, подменивших обвинение, и не будет прикрывать их авторитетом судебной власти», — сказал Гофштейн.

Мария Локотецкая

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