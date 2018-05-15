Под Полесском в ДТП погибли два человека

Дорожная авария случилась в 18:10 на 10-м километре автодороги «Полесск-Большаково». 32-летний водитель автомобиля «Вольво» на прямом участке дороги пересек сплошную линию, и, обогнав автомобиль «Пежо», резко затормозил перед ним. В результате столкновения машин 54-летняя водитель «Пежо» врезалась в придорожное дерево. Водитель «Вольво» скрылся с места происшествия, однако сотрудники ГИБДД разыскали его в течение часа.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина на момент совершения ДТП был на угнанной машине в состоянии алкогольного опьянения и лишен прав на управление авто. В результате ДТП водитель «Пежо» получила травмы и была доставлена в больницу, двое пассажиров — 81-летняя женщина и 83-летний мужчина — погибли на месте происшествия.