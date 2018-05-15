Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Милана Кержакова показала подросшего сына
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
Звезда «Великолепного века» стала неузнаваемой
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
10Столкновения на границе сектора Газа
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
09:21 (мск), источник: Новый Калининград

Под Полесском в ДТП погибли два человека

В понедельник в Полесском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Источник: Новый Калининград

Дорожная авария случилась в 18:10 на 10-м километре автодороги «Полесск-Большаково». 32-летний водитель автомобиля «Вольво» на прямом участке дороги пересек сплошную линию, и, обогнав автомобиль «Пежо», резко затормозил перед ним. В результате столкновения машин 54-летняя водитель «Пежо» врезалась в придорожное дерево. Водитель «Вольво» скрылся с места происшествия, однако сотрудники ГИБДД разыскали его в течение часа.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина на момент совершения ДТП был на угнанной машине в состоянии алкогольного опьянения и лишен прав на управление авто. В результате ДТП водитель «Пежо» получила травмы и была доставлена в больницу, двое пассажиров — 81-летняя женщина и 83-летний мужчина — погибли на месте происшествия.

Все новости региона
Вечерний @Калининград: going to depo, ЧМ как предчувствие и пионеры в клетке
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
«Газпром» надеется обойти американские санкции
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
«Ренова» Вексельберга получила кредит Промсвязьбанка без льгот
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь