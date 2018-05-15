В Риге столетний водитель попал в аварию
РИГА, 15 мая — РИА Новости. Автовладелец, которому исполнилось 100 лет, совершил аварию в Риге, сообщили журналистам в понедельник в Рижской муниципальной полиции.
РИГА, 15 мая — РИА Новости. Автовладелец, которому исполнилось 100 лет, совершил аварию в Риге, сообщили журналистам в понедельник в Рижской муниципальной полиции.
«Двенадцатого мая около полудня во время патрулирования Пардаугавы (район в Риге) работники полиции заметили, что водитель Mazda, совершая движение задним ходом, въехал в припаркованный
В ходе разговора, пожилой мужчина признался, что не заметил столкновения, поэтому собирался уехать.