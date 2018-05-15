Приморский грабитель устроил спектакль в отделе полиции
Молодой приморец ограбил прохожего, а затем неадекватно повел себя в отделе полиции, сообщает DEITA. RU.
Молодой приморец ограбил прохожего, а затем неадекватно повел себя в отделе полиции, сообщает DEITA. RU.
Он вырвал мобильный телефон из рук незнакомого мужчины и скрылся в неизвестном направлении. Как рассказали в
Здесь преступник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, в настоящее время нигде не работает и ведет аморальный образ жизни, устроил настоящий спектакль — препятствовал проведению личного досмотра, оскорблял сотрудников органов внутренних дел, пытался спровоцировать драку.
В отношении дебошира возбуждено уголовное и административное дело. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Таисия Масина.