Приморский грабитель устроил спектакль в отделе полиции

Источник: ДЕЙТА

Он вырвал мобильный телефон из рук незнакомого мужчины и скрылся в неизвестном направлении. Как рассказали в пресс-службе УМВД Приморья, грабителя нашли благодаря ориентировке и доставили в отдел полиции.

Здесь преступник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, в настоящее время нигде не работает и ведет аморальный образ жизни, устроил настоящий спектакль — препятствовал проведению личного досмотра, оскорблял сотрудников органов внутренних дел, пытался спровоцировать драку.

В отношении дебошира возбуждено уголовное и административное дело. На данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.