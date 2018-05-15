Чиновника и его жену осудили в Комсомольске за взятки и отмывание денег

Источник: Восток Медиа

Суд установил, что с 26 мая 2011 по 24 декабря 2013 года начальник северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областей получил взятки от восьми предпринимателей и юридических лиц. Бизнесмены занимались экспортом древесины, они передали деньги обвиняемому за своевременную выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые лесоматериалы. Для своих махинаций чиновник привлёк жену, которая была директором ООО «Биомаг Восток», и договорился с ней о посредничестве в получении взяток.

Супруга, когда экспортёры древесины обращались к подчинённым её мужу сотрудникам Россельхознадзора, заключала с ними договоры от имени своей компании — якобы для оказания информационно-логистических услуг либо обеззараживанию территорий методом аэрозольно-газовой дезинсекции. Женщина составляла нужные документы и указывала суммы взяток, гарантируя выдачу фитосанитарных сертификатов после передачи денег. Так супругам удалось получить больше 11,5 миллиона рублей.

Кроме того, бывший начальник отдела и его жена отмывали незаконно полученные деньги. С 17 ноября 2011 по 28 ноября 2013 года они перечислили свыше 8,8 миллиона рублей с расчётного счёта ООО «Биомаг Восток» на счета двух подконтрольных фирм. Деньги проходили под видом оплаты за якобы купленные пиломатериалы.