Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Навка показала, как ее дочь катается на квадроцикле
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Оказалось, что женщины разбираются в вине лучше мужчин
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Водянова, Кэмпбелл, Бруни и другие звезды посетили гала-вечер
На что живет королевская семья Великобритании
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
15Замуж за принца
03:57 (мск), источник: Восток Медиа

Чиновника и его жену осудили в Комсомольске за взятки и отмывание денег

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор бывшему сотруднику регионального управления Россельхознадзора и его супруге. Их признали виновными в получении взяток и отмывании денег. Обоим присудили реальные сроки заключения в колонии.

Источник: Восток Медиа

Суд установил, что с 26 мая 2011 по 24 декабря 2013 года начальник северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областей получил взятки от восьми предпринимателей и юридических лиц. Бизнесмены занимались экспортом древесины, они передали деньги обвиняемому за своевременную выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые лесоматериалы. Для своих махинаций чиновник привлёк жену, которая была директором ООО «Биомаг Восток», и договорился с ней о посредничестве в получении взяток.

Супруга, когда экспортёры древесины обращались к подчинённым её мужу сотрудникам Россельхознадзора, заключала с ними договоры от имени своей компании — якобы для оказания информационно-логистических услуг либо обеззараживанию территорий методом аэрозольно-газовой дезинсекции. Женщина составляла нужные документы и указывала суммы взяток, гарантируя выдачу фитосанитарных сертификатов после передачи денег. Так супругам удалось получить больше 11,5 миллиона рублей.

Кроме того, бывший начальник отдела и его жена отмывали незаконно полученные деньги. С 17 ноября 2011 по 28 ноября 2013 года они перечислили свыше 8,8 миллиона рублей с расчётного счёта ООО «Биомаг Восток» на счета двух подконтрольных фирм. Деньги проходили под видом оплаты за якобы купленные пиломатериалы.

Суд приговорил бывшего чиновника к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 миллионов рублей. Его лишили права занимать должности на государственной службе на пять лет. Его супруге дали девять лет колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Предпринимателей освободили от уголовной ответственности, поскольку те добровольно сообщили в правоохранительные органы о даче взяток, способствовали раскрытию и расследованию преступлений. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Все новости региона
 Приморский вице-губернатор за год заработал почти 57 миллионов
У «Башни Инфиделя» в Хабаровске появился хозяин
Турция отозвала своих послов из США и Израиля
«Я не знал секса до 37 лет»: зачем хранят вынужденный целибат
Заключена рекордная сделка на рынке наркотиков
Кот Мостик «дал добро» открытию Крымского моста
Третьяк прокомментировал очередную победу сборной России на ЧМХ
Партнер или конкурент: чем грозит России турецкий газопровод
Отец Меган Маркл отказался ехать на королевскую свадьбу дочери
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Лучший матч Шестёркина и худший Трямкина: оценки сборной России Кто и на что наиграл в матче со словаками
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Узнайте первыми о новом айфоне! Смартфон получит сразу пять ярких расцветок.
Кино
Женский бунт: звезды провели акцию протеста в Каннах 82 знаменитых женщины из мира кино взялись за руки в знак протеста против дискриминации женщин в индустрии
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Лера Кудрявцева станет мамой и бабушкой одновременно В семье телеведущей готовятся к двойному пополнению.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь