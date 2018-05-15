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03:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Запчасти от трактора украли у сельчанина в Хабаровском крае

В районе имени Лазо полицейские задержали 40-летнего жителя села Кондратьевка, которого подозревают в краже металла, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

К правоохранителям обратился житель поселка Хор. Он рассказал, что с территории его двора похитили запчасти от трактора и автомобиля, а также другие металлические изделия. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Украденные вещи полицейские нашли в одном из пунктов приема металлолома, там же они выяснили, кто сдал товар. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Похищенные запчасти вернули потерпевшему.

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