Запчасти от трактора украли у сельчанина в Хабаровском крае
В районе имени Лазо полицейские задержали 40-летнего жителя села Кондратьевка, которого подозревают в краже металла, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В районе имени Лазо полицейские задержали 40-летнего жителя села Кондратьевка, которого подозревают в краже металла, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
К правоохранителям обратился житель поселка Хор. Он рассказал, что с территории его двора похитили запчасти от трактора и автомобиля, а также другие металлические изделия. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
Украденные вещи полицейские нашли в одном из пунктов приема металлолома, там же они выяснили, кто сдал товар. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
Похищенные запчасти вернули потерпевшему.