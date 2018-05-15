Самолёт МЧС в Хабаровском крае сбросил 26 тонн воды на природные пожары

Авиация помогла наземным службам в труднодоступных местах. Так, самолёт-амфибия сделал несколько заборов воды и сбросил её по кромке возгорания в районе Бастакского заповедника на границе региона с ЕАО.

Также в ходе мониторинга сотрудники МЧС обнаружили зарождающийся пожар в районе Талгинской протоки Амура. После сброса воды с Бе-200ЧС возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Всего за время полёта экипаж выполнил три сброса воды общим объёмом 26 тонн», — рассказал второй пилот самолёта Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Артём Войцеховский.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Первое возгорание в лесу появилось в начале апреля. Всего, по прогнозам специалистов, в этом году в Хабаровском крае произойдёт около 400 природных пожаров.