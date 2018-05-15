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04:00 (мск), источник: Восток Медиа

Самолёт МЧС в Хабаровском крае сбросил 26 тонн воды на природные пожары

МЧС провело авиаразведку пожароопасной обстановки на территории Хабаровского края. На Бе-200ЧС спасатели облетели природные возгорания, после чего передали данные мониторинга в штаб. Экипаж также помог в тушении — самолёт сбросил на очаги около 26 тонн воды.

Авиация помогла наземным службам в труднодоступных местах. Так, самолёт-амфибия сделал несколько заборов воды и сбросил её по кромке возгорания в районе Бастакского заповедника на границе региона с ЕАО.

Также в ходе мониторинга сотрудники МЧС обнаружили зарождающийся пожар в районе Талгинской протоки Амура. После сброса воды с Бе-200ЧС возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Всего за время полёта экипаж выполнил три сброса воды общим объёмом 26 тонн», — рассказал второй пилот самолёта Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Артём Войцеховский.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Первое возгорание в лесу появилось в начале апреля. Всего, по прогнозам специалистов, в этом году в Хабаровском крае произойдёт около 400 природных пожаров.

Агентство писало, что в понедельник, 14 мая, поезд, следовавший в Комсомольск-на-Амуре, проехал через лесной пожар. Машинист заснял, как огонь подступает совсем близко к рельсам. Вагоны успевают проехать по дороге, пока огонь не охватил её горючую часть — деревянные шпалы.

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