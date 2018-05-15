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03:53 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке семейную пару задержали за мошенничество в сфере туризма

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила порядка 2 миллионов рублей (видео).

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали семейную пару, подозреваемую в мошенничестве в сфере туризма, сумма ущерба от мошеннических действий составила около 2 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.

В полицию Владивостока обратились 20 местных жителей с заявлениями о мошенничестве со стороны туристической фирмы, предоставляющей туры за границу.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила порядка 2 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в преступлении, ими оказалась семейная пара из Владивостока в возрасте 32 и 29 лет.

В отношении местных жителей возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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