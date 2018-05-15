Во Владивостоке семейную пару задержали за мошенничество в сфере туризма
По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила порядка 2 миллионов рублей (видео).
По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила порядка 2 миллионов рублей (видео).
Во Владивостоке сотрудники полиции задержали семейную пару, подозреваемую в мошенничестве в сфере туризма, сумма ущерба от мошеннических действий составила около 2 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В полицию Владивостока обратились 20 местных жителей с заявлениями о мошенничестве со стороны туристической фирмы, предоставляющей туры за границу.
По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила порядка 2 миллионов рублей.
В отношении местных жителей возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.