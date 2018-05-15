Приморская птицефабрика уничтожит больше 200 тысяч птиц из-за гриппа H9
В поселке Новый утвержден комплексный план мероприятий по ликвидации гриппа птиц, всё имеющееся на птицефабрике поголовье птиц будет уничтожено. Вирус H9 для человека не опасен.
В поселке Новый утвержден комплексный план мероприятий по ликвидации гриппа птиц, всё имеющееся на птицефабрике поголовье птиц будет уничтожено. Вирус H9 для человека не опасен.
На птицефабрике «Надеждинская птица» будет уничтожено 235911 птиц. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, в отобранных образцах биоматериала от трупов птицы на ООО «Надеждинская птица» (п. Новый) подтверждено наличие вируса гриппа птиц типа «А» определен подтип Н9.
Напомним, признаки заболевания птичьим гриппом проявились на птицефабрике 8 мая. В этот момент на подворье находилось 235911 птиц. У птиц в большинстве случаев вирус не вызывает выраженных клинических признаков, однако болезнь зачастую осложняется развитием вторичных вирусных и бактериальных инфекций, что приводит к значительному экономическому ущербу.
«На опасной по птичьему гриппу территории, это Надеждинский район и близлежащие территории, усилен федеральный эпизоотический мониторинг, проводятся диагностические мероприятия и осуществляется контроль за соблюдением владельцами птиц
В поселке Новый введен карантин. Утвержден комплексный план мероприятий по ликвидации гриппа птиц, всё имеющееся на птицефабрике поголовье птиц будет уничтожено.