Приморская птицефабрика уничтожит больше 200 тысяч птиц из-за гриппа H9

Источник: Reuters

На птицефабрике «Надеждинская птица» будет уничтожено 235911 птиц. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор, в отобранных образцах биоматериала от трупов птицы на ООО «Надеждинская птица» (п. Новый) подтверждено наличие вируса гриппа птиц типа «А» определен подтип Н9.

Напомним, признаки заболевания птичьим гриппом проявились на птицефабрике 8 мая. В этот момент на подворье находилось 235911 птиц. У птиц в большинстве случаев вирус не вызывает выраженных клинических признаков, однако болезнь зачастую осложняется развитием вторичных вирусных и бактериальных инфекций, что приводит к значительному экономическому ущербу.

Как отмечают специалисты, вирус H9 для человека не опасен.

«На опасной по птичьему гриппу территории, это Надеждинский район и близлежащие территории, усилен федеральный эпизоотический мониторинг, проводятся диагностические мероприятия и осуществляется контроль за соблюдением владельцами птиц ветеринарно-санитарных правил, работают специалисты Россельхознадзора, Приморской ветеринарной службы, Роспотребнадзора, Управления МЧС по Приморскому краю, УВД Приморского края и департамента здравоохранения Администрации Приморского края», — сообщает Россельхознадзор.