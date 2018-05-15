Во Владивостоке задержан лжепристав

Жительница ул. Невельского, где был замечен нарушитель, сделала фото «опознавательного» листка под стеклом автомобиля, а также сам номер машины и разместила данную информацию в социальной сети, сопроводив комментарием: «вот такие у нас госслужащие законопорядочные». Информация вызвала немало негативных откликов, среди которых были высказывания и о том, что «такую бумажку может напечатать кто угодно».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, владельца автомобиля удалось разыскать. Им оказался гражданин, работающий системным администратором в одной из организаций г. Владивостока. Никакого отношения к судебным приставам он никогда не имел.
На данный момент рассматривается вопрос о наличии в действиях гражданина состава административного правонарушения по ст. 17.10 КоАП РФ.