Во Владивостоке задержан лжепристав

Жительница ул. Невельского, где был замечен нарушитель, сделала фото «опознавательного» листка под стеклом автомобиля, а также сам номер машины и разместила данную информацию в социальной сети, сопроводив комментарием: «вот такие у нас госслужащие законопорядочные». Информация вызвала немало негативных откликов, среди которых были высказывания и о том, что «такую бумажку может напечатать кто угодно».