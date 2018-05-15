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04:10 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке задержан лжепристав

Житель Владивостока, не являющийся работником УФССП России по Приморскому краю, разместил под стеклом своего автомобиля лист с символикой Службы судебных приставов и разъезжал по городу на большой скорости. Сообщение об этом в одной из соцсетей разместила местная жительница.

Жительница ул. Невельского, где был замечен нарушитель, сделала фото «опознавательного» листка под стеклом автомобиля, а также сам номер машины и разместила данную информацию в социальной сети, сопроводив комментарием: «вот такие у нас госслужащие законопорядочные». Информация вызвала немало негативных откликов, среди которых были высказывания и о том, что «такую бумажку может напечатать кто угодно».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу судебных приставов, владельца автомобиля удалось разыскать. Им оказался гражданин, работающий системным администратором в одной из организаций г. Владивостока. Никакого отношения к судебным приставам он никогда не имел.

На данный момент рассматривается вопрос о наличии в действиях гражданина состава административного правонарушения по ст. 17.10 КоАП РФ.

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