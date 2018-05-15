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04:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутян просят помочь в поисках грабителя

В Иркутске следователи разыскивают подозреваемого, который с применением неопасного для жизни и здоровье насилия открыто похитил у 17-летней девушки имущество на сумму 13 тыс. рублей.

Как сообщает 14 мая 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, преступление неизвестный мужчина совершил около 13.30 21 апреля в сквозном проходе (арке) дома № 160 А по ул. Байкальской. Следствие просит граждан, что-либо знающих о произошедшем или местонахождении разыскиваемого, обратиться в следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска по телефону 8 (3952) 24−10−25 либо 02 (с мобильного телефона — 102).

Разыскиваемому мужчине на вид 25−30 лет, у него худощавое телосложение, его рост 170−180 см, у него темные волосы. Подозреваемый был одет в куртку с капюшоном темно-желтого (горчичного) цвета с серыми вставками, джинсы и кроссовки синего цвета.

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