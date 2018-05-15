Иркутян просят помочь в поисках грабителя
В Иркутске следователи разыскивают подозреваемого, который с применением неопасного для жизни и здоровье насилия открыто похитил у 17-летней девушки имущество на сумму 13 тыс. рублей.
В Иркутске следователи разыскивают подозреваемого, который с применением неопасного для жизни и здоровье насилия открыто похитил у 17-летней девушки имущество на сумму 13 тыс. рублей.
Как сообщает 14 мая 2018 года
Разыскиваемому мужчине на вид 25−30 лет, у него худощавое телосложение, его рост 170−180 см, у него темные волосы. Подозреваемый был одет в куртку с капюшоном