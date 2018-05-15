Иркутян просят помочь в поисках грабителя

Как сообщает 14 мая 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, преступление неизвестный мужчина совершил около 13.30 21 апреля в сквозном проходе (арке) дома № 160 А по ул. Байкальской. Следствие просит граждан, что-либо знающих о произошедшем или местонахождении разыскиваемого, обратиться в следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска по телефону 8 (3952) 24−10−25 либо 02 (с мобильного телефона — 102).