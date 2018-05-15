Смерть отца Аллахверанова в Хабаровске признали случайной
Сбивший его таксист три года проведет в
Сбивший его таксист три года проведет в
В Хабаровске суд Железнодорожного района огласил приговор в отношении таксиста, который в январе этого года на пешеходном переходе около остановки «Кирпичный завод» насмерть сбил отца обвиняемого в убийстве спортсмена Драчёва Анара Аллахверанова. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на
— Следствием и судом установлено, что ДТП произошло по вине 25-летнего мужчины, который зарабатывал деньги частным извозом. Утром 16 января 2018 года он возвращался домой с ночной смены. В Железнодорожном районе Хабаровска он разогнал автомобиль до скорости 90 километров в час, отвлёкся от управления, в результате чего сбил пешехода, — уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю по взаимодействию со СМИ Илья Гудков. — Сразу после совершения ДТП он решил ввести сотрудников правоохранительных органов в заблуждение о подробностях происшествия: мужчина переместил вещи потерпевшего и разбитые элементы своей машины, лежащие на пешеходном переходе, за его пределы. Своими действиями осужденный изменил следовую обстановку совершенной аварии. После прибытия сотрудников ДПС он указал выгодное для себя место ДТП, которое, якобы, находилось за пределами пешеходного перехода.
Сын сбитого насмерть Алияра Аллахверанова тогда уже находился в СИЗО в ожидании начала резонансного судебного процесса. Анар обвиняется в убийстве известного спортсмена Андрея Драчёва из хулиганских побуждений. Поэтому одной из версий, объясняющей смертельный наезд на отца обвиняемого, изначально стало убийство из мести. Однако ещё на стадии следствия она не нашла своего подтверждения.
Железнодорожный районный суд признал 25-летнего водителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием в