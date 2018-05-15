Смерть отца Аллахверанова в Хабаровске признали случайной

Источник: AP 2018

В Хабаровске суд Железнодорожного района огласил приговор в отношении таксиста, который в январе этого года на пешеходном переходе около остановки «Кирпичный завод» насмерть сбил отца обвиняемого в убийстве спортсмена Драчёва Анара Аллахверанова. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

— Следствием и судом установлено, что ДТП произошло по вине 25-летнего мужчины, который зарабатывал деньги частным извозом. Утром 16 января 2018 года он возвращался домой с ночной смены. В Железнодорожном районе Хабаровска он разогнал автомобиль до скорости 90 километров в час, отвлёкся от управления, в результате чего сбил пешехода, — уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю по взаимодействию со СМИ Илья Гудков. — Сразу после совершения ДТП он решил ввести сотрудников правоохранительных органов в заблуждение о подробностях происшествия: мужчина переместил вещи потерпевшего и разбитые элементы своей машины, лежащие на пешеходном переходе, за его пределы. Своими действиями осужденный изменил следовую обстановку совершенной аварии. После прибытия сотрудников ДПС он указал выгодное для себя место ДТП, которое, якобы, находилось за пределами пешеходного перехода.

Сын сбитого насмерть Алияра Аллахверанова тогда уже находился в СИЗО в ожидании начала резонансного судебного процесса. Анар обвиняется в убийстве известного спортсмена Андрея Драчёва из хулиганских побуждений. Поэтому одной из версий, объясняющей смертельный наезд на отца обвиняемого, изначально стало убийство из мести. Однако ещё на стадии следствия она не нашла своего подтверждения.

В суде таксист под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, также не менее 20 раз за последние 3 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (превышение скорости, управление автотранспортным средством без документов и т. д. ).